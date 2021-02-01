A Milli Kadın Basketbol Takımı, günü çift idmanla geçirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat Perşembe günü Litvanya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda çalıştı.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki antrenmanlarda milliler, hücum ve savunma setleri ile şut çalışmaları yaptı.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.