A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplanıyor - Son Dakika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları için 6-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Millerin kamp kadrosu da açıklandı.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek. Milliler, 6 Şubat Pazar günü saat 15.00'te bir araya gelecek.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde toplanacak olan ay-yıldızlıların teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:
Teknik ve idari ekip
Yasemin Horasan - A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Milli Kadın Basketbol Takımı İdarecisi - TBF
Ceyhun Yıldızoğlu - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü - TBF
Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör
Erman Okerman - Yardımcı Antrenör - Nesibe Aydın
Nevriye Yılmaz - Yardımcı Antrenör
Murat Üner - Kondisyoner
Berhan Bayram - Doktor - Acıbadem Sağlık Grubu
Merve Yıldız Bayraktar - Fizyoterapist
Betül Akyünci - Fizyoterapist - Beşiktaş
Naci Özaydın - Masör - Antalya 07 Basketbol
İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe
Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF
Oyuncular
Sevgi Tonguç - Bellona Kayseri Basketbol
Elif Bayram - Beşiktaş
İrem Naz Topuz - Beşiktaş
Melek Uzunoğlu - Beşiktaş
İlayda Güner - Beşiktaş
Sehernaz Çidal - Botaş
Hatice Pelin Gülçelik - Botaş
Duygu Özen - Bursa BŞB
İnci Güçlü - Çankaya Üniversitesi
Feride Şevval Akalan - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe
Manolya Kurtulmuş - Fenerbahçe
Sude Yılmaz - Galatasaray
Meltem Yıldızhan - Nesibe Aydın
Gökşen Fitik - OGM Ormanspor
Sevgi Uzun - OGM Ormanspor
Melisa Korkmaz - İzmit Belediyespor
(İHA)
Kaynak: İHA
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