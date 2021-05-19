A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için Sırbistan'a gitti

A Milli Takım'da Sırbistan'a götürülmeyen bazı basketbolcular, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Bir grup sporcu İstanbul'da kaldı

Ay-yıldızlı ekip, 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın kafilesinde şu sporcular yer aldı:

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Sırbistan'a giden A Milli Takım, Sırbistan Milli Takımı ile yarın ve 21 Mayıs Cuma günü ikili temas maçları oynayacak.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçları oynamak için Sırbistan'a gitti.

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