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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları için yarın İspanya'ya gidecek - Son Dakika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları için yarın İspanya'ya gidecek

08.06.2021 18:53
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları için yarın İspanya'ya gidecek, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için yarın İspanya'ya gidecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için yarın İspanya'ya gidecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, İspanya'da iki hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Takım, 10 Haziran Perşembe günü TSİ 21.30'da İspanya, 11 Haziran Cuma günü TSİ 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, hazırlık maçlarının ardından 12 Haziran Cumartesi günü Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını sürdürecek.

Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu'nda yer alan milli takım, maçlarını Fransa'nın Strasbourg kentinde oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, basketbol, Haziran, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları için yarın İspanya'ya gidecek - Son Dakika Spor


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