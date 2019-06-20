A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti
1 saat önce
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda çalıştı. Letonya
ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına İstanbul
'da devam eden milliler, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu
yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Basına açık bölümde ay-yıldızlılar ısınma hareketleri ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya
, Slovenya
ve Macaristan
ile karşı karşıya gelecek.
(İHA)
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