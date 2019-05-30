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A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da çalıştı

1 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran-7 Temmuz'da tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da çalıştı, System.String[]
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran-7 Temmuz'da tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki idman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
İki saat süren antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.
Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.
Milliler, hazırlık turnuvasına katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:43 Kaynak: AA
basketbol, Spor
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