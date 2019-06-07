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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'yı mağlup etti

15 dakika önce

2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı 62-47 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'yı mağlup etti, System.String[]
2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı 62-47 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen hazırlık turnuvasının ilk maçında ev sahibi ile karşılaşan ay-yıldızlılar, parkeden 62-47 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısını da 37-28 önde kapatan millilerde Ayşe Cora 12, Cansu Köksal 11 ve Tilbe Şenyürek 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.
Kadın Milli Basketbol Takımı, yarın saat 14.00'te Belarus ile karşılaşacak ve 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Letonya, basketbol, Spor
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