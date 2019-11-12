A Milli Kadın Basketbol Takımı, medya ile buluştu

FIBA 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile karşılaşacak A Milli Takım, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile milli basketbolcular katıldı.

Medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Haluk Yıldırım, 14 Kasım Perşembe günü Sırbistan ile deplasmanda, 17 Kasım Pazar günü ise Litvanya ile Mersin'de oynanacak maçları kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Grupta Sırbistan ve Litvanya'nın yanı sıra Arnavutluk'un da bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Dün toplandık ve idmanımızı yaptık. Yarın Sırbistan maçı için Belgrad'a gideceğiz. Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile oynayacağız. Bu iki takım gruptaki direkt iki rakibimiz. Toplamda dokuz grup var ve birinciler şampiyonaya direkt katılım gösterecek. Ayrıca turnuvaya gruplardaki en iyi beş ikinci takım da katılacak. Sırbistan maçı bizim için çok önemli. Pazar günü Mersinli basketbolseverleri Litvanya maçımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Haluk Yıldırım, "Her zaman yukarıyı hedefliyorlar. Son Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olup madalya aldılar. Bizim için ciddi bir ekip. Litvanya'nın ise A takım seviyesinde başarısı yok ancak onlar da alt yaş kategorilerinde başarılılar. Hazırlanacak pek bir vakit yok. Önemli olan karakterimizi ve isteğimizi ortaya koymak." diye konuştu.

Yasemin Horasan: "Oyuncuların form durumları elimizi rahatlatıyor"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, grupta adım adım ilerlemek istediklerini kaydetti.

İki günden bu yana hazırlıkları sürdürdüklerini vurgulayan Horasan, "Sezon devam ederken toplanmış bulunuyoruz. Oyuncularımızın form durumları ve hazır olmaları elimizi rahatlatıyor. Amacımız gruptan çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Bu uzun bir süreç. İlk ayağını bu ay, bir sonrakini ise önümüzdeki sene oynayacağız. Sırbistan favori bir ekip. Zorlu bir maç olacak. Biz de iyi durumdayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Ceyhun Yıldızoğlu: "Eski günlerimize dönmek istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, gruptaki rakiplere göre oyuncu tercihinde bulunduklarını ifade etti.

En formda 15 oyuncuyu aday kadroya çağırdıklarını aktaran Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıda kalan oyuncuların yetersiz olmalarından değil oynayacağımız rakiplere göre oyuncu seçmeye gayret ettik. Sırbistan ile zor bir maç oynayacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bir jenerasyon değişikliği var ve bu bizim için biraz sancılı geçiyor. Gerek altyapı milli takımlarımızdaki oyuncularımızın B liginde oynuyor olmaları gerekse Türk kadın basketbolundaki düşüşten dolayı biraz sancılı bir dönemdeyiz."

Sırbistan ve Litvanya maçlarının zorlu geçeceğini vurgulayan Ceyhun Yıldızoğlu, "Beraber oynayıp birlikte savunma ve hücum yapabilirsek daha farklı bir milli takım olacağız. Oyuncular da bu süreci anlama gayreti içinde. Seyirci desteğine ihtiyacımız var. Mersinli basketbolseverler inşallah bizi yalnız bırakmazlar." şeklinde konuştu.

Yıldızoğlu, sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkartılan Kiah Stokes'un yerine Kuanitra Holingsvorth'u kadroya dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

Işıl Alben: "Tüm konsantrasyonumuz Sırbistan maçı için"

Milli takım kaptanı Işıl Alben, Sırbistan müsabakasına odaklandıklarını belirtti.

Deneyimli oyuncu, şunları kaydetti:

"Hiçbirimizi mutlu etmeyen bir turnuva geçirdik. Sırbistan güçlü ve ekol bir takım. Tüm konsantrasyonumuz Sırbistan maçı için. Çok uzun süredir birlikte oynuyoruz. Bu geçiş döneminde de adaptasyon süreci iyi oldu. Hepimiz saha dışında da iyi arkadaşız. Ancak geçiş dönemimiz tabii ki hayal kırıklığı oldu. Bu tecrübe oldu. Şimdi orayı unutup önümüzdeki maçlara odaklanacağız."