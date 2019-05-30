A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Kranjska Gora şehrindeki kondisyon kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen milli takımda Gökşen Fitik, Merve Aydın ve Melis Gülcan'ın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Milliler, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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