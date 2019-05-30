Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı
Son Dakika Spor Haber

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

30 dakika önce

Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı, System.String[]
Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Kranjska Gora şehrindeki kondisyon kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen milli takımda Gökşen Fitik, Merve Aydın ve Melis Gülcan'ın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Milliler, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:41 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanları darp eden mülk sahibine gözaltı! Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]