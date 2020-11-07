A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı
07.11.2020 11:19
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, kamp öncesi gerçekleştirilen rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde üç oyuncu ve bir teknik ekip personelinin pozitif çıkması üzerine izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.
Ayrıca, sakatlığı bulunan Melis Gülcan da kadrodan çıkarılan başka bir isim oldu.
Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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