A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu Dönemi
35 dakika önce
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun'un ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun
'un ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu
getirildi. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yıldızoğlu'nun başantrenörlük görevine getirildiği belirtilerek "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ceyhun Yıldızoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlıların başında Ceyhun Yıldızoğlu bulunacak.
Yıldızoğlu, 2008-2015 yılları arasında da A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:39 Kaynak: AA
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