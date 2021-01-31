A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları - Son Dakika

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları

31.01.2021 21:53
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışmasının yanı sıra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, basketbol, Litvanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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