A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım'da Sırbistan ve 17 Kasım'da Litvanya ile oynanacak karşılaşmalarda Stokes'un ay-yıldızlı formayı giyemeyeceği belirtildi.