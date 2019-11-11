Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı
Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı

7 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım'da Sırbistan ve 17 Kasım'da Litvanya ile oynanacak karşılaşmalarda Stokes'un ay-yıldızlı formayı giyemeyeceği belirtildi.

basketbol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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