A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı
7 saat önce
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:32 Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım'da Sırbistan ve 17 Kasım'da Litvanya ile oynanacak karşılaşmalarda Stokes'un ay-yıldızlı formayı giyemeyeceği belirtildi.
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