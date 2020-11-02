Bellona Kayseri Basketbol'da Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz A Kadın Milli Basketbol Takamı Aday Kadrosunda

Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroya davet edildi.

A Kadın Milli Takımı Arnavutluk ve Sırbistan ile E Grubunda karşılaşacak. - KAYSERİ