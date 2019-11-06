Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri kadrosu açıklandı

7 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya'yla yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya'yla yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan ve 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak millilerin aday kadrosunun belli olduğu ifade edildi.

Milli takımın 10 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacağı aktarıldı.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği 16 kişilik aday kadroya şu isimlerin davet edildiği kaydedildi:

Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Merve Aydın (Nantes Reze Basket).

Sırbistan Karadağ, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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