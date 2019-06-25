A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya
ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu
, 12 kişilik kadrosunu belirledi.
Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.
C Grubu'nda İtalya
, Slovenya
ve Macaristan
'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı: Bahar Çağlar
(Beşiktaş
), Olcay Çakır
Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova
Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez
, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora
, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe
), Işıl Alben
, İnci Güçlü
(Galatasaray
), Cansu Köksal
(Hatay Büyükşehir Belediyespor
), Asena Yalçın (Mersin
Büyükşehir Belediyespor).