A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Milliler grupta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak üçüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar grupta tek galibiyetini Litvanya karşısında elde etmişti. Sırbistan ise 3 galibiyetle zirvede yer alıyor. Sırbistan'da oynanan müsabakada ay-yıldızlılar parkeden 59-56'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Millilerin gruptaki rakiplerinden olan Arnavutluk, FIBA'ya yapmış olduğu başvuruyla İstanbul'da fanus yöntemiyle gerçekleştirilecek müsabakalara katılamayacağını bildirmişti. A Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı müsabaka kadrosunda 4 isim yer alamayacak. Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, kamp öncesi yapılan rutin Covid-19 testlerinde, 3 milli oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı. Milliler, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. (Oğuzhan Ort/İHA)

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