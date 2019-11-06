A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ve Litvanya maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.



FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Açıklanan 16 kişilik kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray ve Botaş'dan da 3'er oyuncu yer aldı.



E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.00'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.



10 Kasım Pazar günü toplanacak millilerin teknik, idari ve oyuncu kadrosu şu şekilde:



Teknik ve İdari Kadro



Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF



Yasemin Horasan - A Kadın Milli Takım Menajeri - TBF



Orhan Demirel - A Kadın Milli Takım İdarecisi - TBF



Ceyhun Yıldızoğlu - A Kadın Milli Takım Başantrenörü - TBF/ Gelecek Koleji Çukurova Basketbol



Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör - Birevim Elazığ İl Özel İdare



Ömer Buharalı - Yardımcı Antrenör - Fenerbahçe



Esmeral Tunçluer - Yardımcı Antrenör - Sakarya Yükseliş



Murat Üner - Kondisyoner - TBF



Emre Baca - Doktor



Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen



Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu



Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF



Cüneyt İnce - Masör - Hatay BŞB



İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe Öznur Kablo



Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF



Oyuncu



Ayşegül Günay Aladağ - Bellona Kayseri Basketbol



Kübra Erat - Birevim Elazığ İl Özel İdare



Melis Gülcan - Botaş



Cansu Köksal - Botaş



Kuanitra Holingsvorth - Botaş



Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe



Esra Ural Topuz - Fenerbahçe



Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe



Kiah Irene Stokes - Fenerbahçe



Tilbe Şenyürek - Galatasaray



Işıl Alben - Galatasaray



İnci Güçlü - Galatasaray



Gizem Yavuz - İzmit Belediyespor



Pelin Derya Bilgiç - OGM Ormanspor



Damla Gezgin - OGM Ormanspor



Merve Aydin - Nantes Reze Basket/ Fransa - İSTANBUL