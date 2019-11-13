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A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a gitti
7 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran 2021'de Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda yer alabilmek için eleme karşılaşmalarında mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Sırbistan ile başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor...
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran 2021'de Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda yer alabilmek için eleme karşılaşmalarında mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Sırbistan ile başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.
Türkiye, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını oynamak üzere Mersin'e geçecek. Milliler, 17 Kasım Pazar günü Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:33
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