A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam etti

08.11.2020 22:43
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, günü tek antrenmanla değerlendirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki idmanda milliler, 5'e 5 ve şut çalışmaları yaptı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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