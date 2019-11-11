Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında ağırlık ve kondisyon çalışması, akşam antrenmanında ise hücum setleri ve 5'e 5 çalışması yaptı.

A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak.

Sırbistan Karadağ, Litvanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 02:23:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]