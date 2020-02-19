A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor

6 saat önce

İzlanda'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor, System.String[]

İzlanda'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tecrübenin önemine vurgu yaparak, "Sporcularımızın dünya şampiyonaları öncesinde maç tecrübesi kazanmaları çok önemli bu sebeple şampiyona öncesinde 2019-2020 Kadınlar Ligimizi tamamladık. Millilerimiz hazırlıklarını Gebze'de yaptıkları kampla tamamladı. Takımımıza İzlanda'da başarılar diliyorum" dedi.

Millilerin maç programı ise şöyle:

23 Şubat Pazar - 16.00

Ukrayna - Türkiye

24 Şubat  Pazartesi - 19.30

Avustralya - Türkiye

26 Şubat Çarşamba  - 23.00

İzlanda - Türkiye

27 Şubat Perşembe - 19.30

Türkiye - Yeni Zelanda

29 Şubat Cumartesi - 13.00

Türkiye - Hırvatistan


İzlanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TSK, Türkiye'nin en büyük yüzer havuzlarından birine kavuştu
Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 00:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]