A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'i ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel yönetecek.

H Grubu'nda Portekiz'in yanı sıra Almanya, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Portekiz'i konuk edecek.

Toplam 51 takımın 9 gruba ayrıldığı elemelerde grup liderleri, 20 Temmuz-20 Ağustos 2023'te Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek organizasyona doğrudan katılacak. Avrupa'dan katılacak diğer 3 takım ise play-off'lar sonunda belirlenecek.

Milliler, Portekiz müsabakasının ardından 21 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak.