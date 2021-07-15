A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'u 4-1 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti.

Tiran'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 62. dakikada Kezban Tağ, 66. dakikada Ece Türkoğlu, 68. dakikada Ebru Topçu ve 86. dakikada Büşra Kuru kaydetti.

Arnavutluk'un tek golünü ise 54. dakikada Megi Doci attı.

100. kez milli formayı giyen Didem Karagenç'e mücadeleden önce 100. maç plaketi ve formasını Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vasil Bici birlikte verdiler.