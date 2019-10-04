Son Dakika Haberleri: A milli kadın futbol takımı, estonya ile golsüz berabere kaldı
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A milli kadın futbol takımı, estonya ile golsüz berabere kaldı

29 dakika önce

STAT: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz ŞehitlerHAKEMLER: Marta Frias Acedo, Silvia Fernandez Perez, Carmela Capistrós Bitrian (İspanya)TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, İpek Kaya, Ebru Topçu, Didem Karagenç (Dk. 78 Selin Dişli), Fatma Kara, Kader Hançar, Ecem Cümert (Dk.

A milli kadın futbol takımı, estonya ile golsüz berabere kaldı, System.String[]

STAT: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler
HAKEMLER: Marta Frias Acedo, Silvia Fernandez Perez, Carmela Capistrós Bitrian (İspanya)
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, İpek Kaya, Ebru Topçu, Didem Karagenç (Dk. 78 Selin Dişli), Fatma Kara, Kader Hançar, Ecem Cümert (Dk. 64 Medine Erkan), Ebru Uzungüney (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Melike Pekel
ESTONYA: Kork, Raadik, Raamet, Murkhain, Zlidnis Bannikova (Dk. 90 Rosen), Loo, Ounpuu, Kubassova, Tammik (Dk. 76 Laas), Aarna (Dk. 85 Saar)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Selen Altunkulak, Dk. 90 Kader Hançar (Türkiye)
-  A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Estonya ile 0-0 berabere kaldı.
Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da karşılaşmayı izledi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, A Grubu'ndaki 4'üncü maçında 8 Ekim Salı günü saat 16.00'da Kocaeli Stadyumu'nda Slovenya ile karşılaşacak.


Sancaktepe, Türkiye, Estonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:34 Kaynak: DHA
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