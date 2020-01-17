A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Malta'yı 2-1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Malta'yı 2-1 yendi - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Malta'yı 2-1 yendi

6 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Malta'yı 2-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Malta'yı 2-1 yendi, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Malta'yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Centenary Stadı'nda oynanan maçta A Milli Takım'ın gollerini 28. dakikada Esra Erol ve 64. dakikada Kader Hançar kaydetti. Malta'nın tek golünü ise 39. dakikada Haley Bugeja attı.

A Milli Kadın Takımı oyuncularından Ebru Topçu, Malta maçıyla 100. kez milli formayı giydi ve karşılaşma öncesinde Malta Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ludovico Micallef'in elinden günün anısına bir plaket aldı.

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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