A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

23.11.2020 21:45
A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi.

A Grubu'nda yer alan milli takım, 27 Kasım Cuma günü TSİ 18.00'de Estonya'ya konuk olacak. 6 takımın mücadele ettiği grupta 2 puanla 5. sırada bulunan ay-yıldızlılar, 1 Aralık Salı günü ise saat 17.00'de Antalya'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1).

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Alg Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor).

Orta saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş), Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Alg Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Sevgi Çınar (Beşiktaş), Arzu Karabulut (Fortuna Köln), Derya Arhan (Alg Spor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor).

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Gizem Kılıç (Vfl Bochum), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor).

Estonya, Futbol, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti'nin Kayseri ve Gaziantep teşkilatlarında 'Özdağ' istifaları: Partinin kuruluş ilkelerinden sapıldı Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç, hayata tutundu Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı
Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasını isteyen gazeteciye sosyal medyadan tepki gösterdi Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasını isteyen gazeteciye sosyal medyadan tepki gösterdi         
21:50
Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı         
21:24
İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak         
21:13
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı         
21:10
G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler         
20:56
İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti         
20:17
Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi         
19:56
Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum         
18:18
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 21:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei