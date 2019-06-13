Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı, Moldova ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Moldova ile karşılaşacak

1 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Moldova ile karşılaşacak, System.String[]
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.
Moldova'nın Orhei kentindeki CSR Orhei Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Milliler, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Spor
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