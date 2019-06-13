A Milli Kadın Futbol Takımı, Moldova ile karşılaşacak
1 saat önce
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:56 Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol
Takımı, yarın hazırlık maçında deplasmanda Moldova
ile karşılaşacak.
Moldova'nın Orhei kentindeki CSR Orhei Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Milliler, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.
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