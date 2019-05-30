Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor Haber

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

1 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 14 ve 17 Haziran'da deplasmanda Moldova ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 14 ve 17 Haziran'da deplasmanda Moldova ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Haziran Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş)
Defans: Fatma Işik (Löchgau), İpek Kaya (Metz), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Medine Erkan (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü)
Orta saha: Ebru Uzungüney (Schoot Mainz), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Gizem Gönültaş, Derya Arhan, Arzu Karabulut (Beşiktaş), Busem Şeker, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Fatma Kara (Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Sevgi Çinar (Alg Spor)
Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediyespor)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:58 Kaynak: AA
Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:31:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]