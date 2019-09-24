Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

1 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın 4 Ekim'de İstanbul'da Estonya, 8 Ekim'de ise Kocaeli'de Slovenya ile oynayacağı eleme müsabakalarının aday kadrosunu duyurdu.


Aday kadroya davet edilen oyuncuların, 30 Eylül Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı aktarıldı.


Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:


Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş).


Defans: Fatma Işık (FV 09 Niefern), İpek Kaya (Metz), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Derya Arhan (Santa Teresa), Didem Karagenç (Beşiktaş).


Orta Saha: Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Medine Erkan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), Büşra Barut (Nordsjaelland), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Dilan Ağgül (FSV Gütersloh), Fatma Kara (HK/Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen).


Forvet: Kader Hançar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Melike Pekel (Metz).


Estonya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:20 
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