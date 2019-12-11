A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Aralık Cumartesi günü saat 12: 30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

FORVET: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Kader Hançar (Konak Belediye Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Esra Manya (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü)