A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Aralık Cumartesi günü saat 12: 30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

KALECİLER: Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler), Gülsüm Tunç (Hakkarigücü Spor)

DEFANS: Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor), Kezban Tağ (Alg Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Medine Erkan (Alg Spor), Esra Erol (Beşiktaş A.Ş), Gülbin Hız (Alg Spor), Çiğdem Belci (Beşiktaş A.Ş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Fatoş Yıldırım (Alg Spor), Nurşen Yaprak (Sgs Essen)

ORTA SAHA: Ebru Topçu (Alg Spor), Sümeyra Kıvanç (Konak Belediye Spor), Gizem Gönültaş (Beşiktaş A.Ş), Derya Arhan (Alg Spor), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor),  Bilge Su Koyun (Fatih Vatan Spor), Büşra Kuru (Ffc 08 Niederkirchen), Emine Ecem Esen (Alg Spor), Seda Nur İncik (Konak Belediye Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediye Spor), Setenay Sırım (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor),  Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş)

FORVET: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Kader Hançar (Konak Belediye Spor),  Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Esra Manya (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü)


Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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