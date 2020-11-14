A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

14.11.2020 18:43
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 17 Kasım Salı günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

A Grubu'nda yer alan milli takım, 27 Kasım Cuma günü TSİ 18.00'de Estonya'ya konuk olacak. 6 takımın mücadele ettiği grupta 2 puanla 5. sırada bulunan ay-yıldızlılar, 1 Aralık Salı günü ise saat 17.00'de Antalya'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1).

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Alg Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor).

Orta saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş), Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Alg Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Sevgi Çınar (Beşiktaş), Arzu Karabulut (Fortuna Köln), Derya Arhan (Alg Spor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor).

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Gizem Kılıç (Vfl Bochum), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor).

Estonya, Futbol, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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