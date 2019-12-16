A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 14 Aralık'ta TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan hazırlık kampı tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son antrenmanı, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin de izledi.

Teknik direktörlüğünü Necla Güngör Kırağası'nın yaptığı ay-yıldızlıların hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Gamze Nur Yaman, Kezban Tağ, Medine Erkan, Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım, Ebru Topçu, Derya Arhan, Emine Ecem Esen (Alg Spor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler), Gülsüm Tunç (Hakkarigücü Spor) Didem Karagenç, Esra Erol, Çiğdem Belci, Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Berivan İçen, Yağmur Uraz (Beşiktaş), Berna Yeniçeri, Sümeyra Kıvanç, Yaşam Göksu, Seda Nur İncik, Birgül Sadıkoğlu, Kader Hançar (Konak Belediyespor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Nurşen Yaprak (Sgs Essen), Bilge Su Koyun (Fatih Vatan Spor), Büşra Kuru (Ffc 08 Niederkirchen), Setenay Sırım (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor), Esra Manya (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü).