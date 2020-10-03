A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 23 Ekim Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 23 Ekim Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçlarının kadroları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Aday kadroya davet edilen futbolcular, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya toplanacak.

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Algspor)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Esra Erol (Beşiktaş), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Algspor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor)

Orta Saha: Emine Ecem Esen (Algspor), Ebru Topçu (Algspor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş), Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Ece Türkoğlu (Old Domınıon Unıversity), İlayda Civelek (Ataşehir Belediyespor), Arzu Karabulut (Beşiktaş), Derya Arhan (Algspor), Sevgi Çınar (Beşiktaş), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

(İHA)

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı

Futbol, Kosova, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

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