A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

30.04.2021 20:48
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası H Grubu'nda yer alan millerin rakipleri; Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan oldu.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde 51 takım 9 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımların doğrudan finallere gideceği elemelerde en iyi 3 grup ikincisi direkt olarak play off 2.turuna katılacak. Diğer altı grup ikincisi play-off ilk turunda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Rakiplerini eleyen 3 takım, play-off 2. turunda doğrudan yer alan takımlarla yine tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. Rakiplerini eleyen 3 takımdan eleme ve play-off 2. tur sonunda en iyi sıralama puanına sahip iki takım da finallere katılmaya hak kazanacak. Diğer takım ise konfederasyonlar arası eleme oynayacak.

51 ülkenin katıldığı kura çekimi sonunda 9 grup belirlendi. 6 grupta altışar takım yer alırken, 3 grup beşer takımdan oluştu. Eleme maçları Eylül 2021 - Eylül 2022 arasında yapılacak. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İsveç, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Gürcistan

B Grubu: İspanya, İskoçya, Ukrayna, Macaristan, Faroe Adaları

C Grubu: Hollanda, İzlanda, Çekya, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi

D Grubu: İngiltere, Avusturya, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg

E Grubu: Danimarka, Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Malta, Karadağ

F Grubu: Norveç, Belçika, Polonya, Arnavutluk, Kosova, Ermenistan

G Grubu: İtalya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Litvanya

H Grubu: Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail, Türkiye, Bulgaristan

I Grubu: Fransa, Galler, Slovenya, Yunanistan, Kazakistan, Estonya - İSTANBUL

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Dünya Kupası, Play Off, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi "Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek         
20:46
Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi         
20:17
Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var         
19:17
Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti         
17:55
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm         
13:45
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 21:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement