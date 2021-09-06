A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz ve Ukrayna ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı 16 Eylül 2021 tarihinde Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ve 21 Eylül 2021 tarihinde Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan Milliler, 14 Eylül'de Alanya'ya gidecek.

(İHA)