A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu

Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay yıldızlıların golünü 56'ncı dakikada Derya Arhan kaydetti. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve 45'inci dakikada Marina Fedorova'dan geldi.Bu sonucun ardından A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nu 5'inci sırada tamamladı.

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