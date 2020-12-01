A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
01.12.2020 20:15
A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun son maçında karşılaştığı Rusya'ya 2-1 mağlup oldu.
A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun son maçında karşılaştığı Rusya'ya 2-1 mağlup oldu.
Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay yıldızlıların golünü 56'ncı dakikada Derya Arhan kaydetti. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve 45'inci dakikada Marina Fedorova'dan geldi.Bu sonucun ardından A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nu 5'inci sırada tamamladı.
Son Dakika Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek