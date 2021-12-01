SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum

Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN,(DHA)- Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı. Maçı da son dakikalarda büyük bir heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara destek verdiğimiz müddetçe çok daha iyi işler yapacaklar" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5'inci maçında İsrail'i son dakikada penaltı atışından bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri ve milli takımın tecrübeli isimlerinden Didem Karagenç mücadeleyi değerlendirdi.

Desteklerinden dolayı Mersin halkına teşekkür eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, " Almanya'dan aldığımız mağlubiyet sonrası bu morale çok ihtiyacımız vardı. Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı. Maçı da son dakikalarda büyük bir heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara destek verdiğimiz müddetçe çok daha iyi işler yapacaklar. Takımımla bir kez daha gurur duydum. Umarım seyredenlerde gurur duymuştur. Sırbistan, deplasmanında 3 puan bıraktığımızı düşünüyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen gol yemeden bitirdiğimiz, ancak isteğimiz sonucu alamadığımız bir maçtı. Şubat ayında deplasmanda alamadığımız 3 puanı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

DİDEM KARAGENÇ: TAKIMIN ARZUSUYLA GALİBİYET ALDIK

Mücadelenin ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Didem Karagenç, "Bizim için önemli bir maçtı. Puan almayı düşündüğümüz bir maçtı, öyle de oldu. Çok heyecanlıydı. İlk yarı talihsiz goller yedik ve kendi oyunumuzu bir türlü ortaya koyamadık. Ancak ikinci yarı takımın isteği, arzusuyla birlikte kendimize geldik ve istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyduk. Hocamızın verdiği taktikleri ortaya koyarak, son dakikada attığımız golle gerçekten inanılmaz bir mutluluk ve sevinç yaşadık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL TEKNİK DİREKTÖRÜ GİLİ LANDAU: TÜRKİYE İKİNCİ YARIDA ÇOK İYİ BİR OYUN OYNADI

Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik eden İsrail Teknik Direktörü Gili Landau, "Maça iyi başladık. 2 gol attık. Bu 2 golü 5 gole de çevirebilirdik. 2 takım da iyi oynadı. İkinci devre Türk takımı biraz daha saldırdı ve maça tutundu. İkinci yarıda çok iyi bir oyun oynadılar. Biz de konsantremizi kaybettik. Yenilginin sebebi bence budur. Yani demem o ki Türkiye'ye bir hediye vermiş olduk. Aslında kazanabilecek konsantrasyonumuz ve gücümüzde vardı, savaşabilirdik. Ancak skora baktığımızda durum sonuçta olduğu gibi oldu" şeklinde konuştu.