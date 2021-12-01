Üye Girişi
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum - Son Dakika

SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum

01.12.2021 09:11

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydumMustafa ERCAN - Soner AYDIN / MERSİN,(DHA)- Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum

Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN,(DHA)- Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı. Maçı da son dakikalarda büyük bir heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara destek verdiğimiz müddetçe çok daha iyi işler yapacaklar" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5'inci maçında İsrail'i son dakikada penaltı atışından bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri ve milli takımın tecrübeli isimlerinden Didem Karagenç mücadeleyi değerlendirdi.

Desteklerinden dolayı Mersin halkına teşekkür eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, " Almanya'dan aldığımız mağlubiyet sonrası bu morale çok ihtiyacımız vardı. Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı. Maçı da son dakikalarda büyük bir heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara destek verdiğimiz müddetçe çok daha iyi işler yapacaklar. Takımımla bir kez daha gurur duydum. Umarım seyredenlerde gurur duymuştur. Sırbistan, deplasmanında 3 puan bıraktığımızı düşünüyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen gol yemeden bitirdiğimiz, ancak isteğimiz sonucu alamadığımız bir maçtı. Şubat ayında deplasmanda alamadığımız 3 puanı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

DİDEM KARAGENÇ: TAKIMIN ARZUSUYLA GALİBİYET ALDIK

Mücadelenin ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Didem Karagenç, "Bizim için önemli bir maçtı. Puan almayı düşündüğümüz bir maçtı, öyle de oldu. Çok heyecanlıydı. İlk yarı talihsiz goller yedik ve kendi oyunumuzu bir türlü ortaya koyamadık. Ancak ikinci yarı takımın isteği, arzusuyla birlikte kendimize geldik ve istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyduk. Hocamızın verdiği taktikleri ortaya koyarak, son dakikada attığımız golle gerçekten inanılmaz bir mutluluk ve sevinç yaşadık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL TEKNİK DİREKTÖRÜ GİLİ LANDAU: TÜRKİYE İKİNCİ YARIDA ÇOK İYİ BİR OYUN OYNADI

Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik eden İsrail Teknik Direktörü Gili Landau, "Maça iyi başladık. 2 gol attık. Bu 2 golü 5 gole de çevirebilirdik. 2 takım da iyi oynadı. İkinci devre Türk takımı biraz daha saldırdı ve maça tutundu. İkinci yarıda çok iyi bir oyun oynadılar. Biz de konsantremizi kaybettik. Yenilginin sebebi bence budur. Yani demem o ki Türkiye'ye bir hediye vermiş olduk. Aslında kazanabilecek konsantrasyonumuz ve gücümüzde vardı, savaşabilirdik. Ancak skora baktığımızda durum sonuçta olduğu gibi oldu" şeklinde konuştu.

SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum

oyunlar, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak? 09:19 Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak? Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı 09:12 Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? 08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok 08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok Son Dakika: 07:30 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz
Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım 16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım Samsung, Volkswagen'e çip üretecek 15:32 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek

Son Dakika Haberleri
09:21 NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor
09:18 Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak?
09:14 Peru'da ilginç keşif! Tüm vücudu iple bağlanmış mumya gün yüzüne çıkarıldı
09:11 Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı
09:02 Esra Erol'da 22 yıllık hasret son buldu! Anne ve kızın kavuşma anı herkesi duygulandırdı
08:59 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği 2 bölgede kar yağışı bekleniyor
08:52 Çarptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk eden sürücü, yakalanınca suçu çalışanına attı
08:46 Son dakika: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji yoğun kar uyarısı yaptı
08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?
08:32 Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu
NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor         
09:22
Peru'da ilginç keşif! Tüm vücudu iple bağlanmış mumya gün yüzüne çıkarıldı Peru'da ilginç keşif! Tüm vücudu iple bağlanmış mumya gün yüzüne çıkarıldı         
09:14
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında         
09:00
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti         
08:08
27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız 27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız         
07:33
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi         
20:43
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı         
15:34
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 09:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement