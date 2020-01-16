A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak

6 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Malta ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Malta ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren milliler, bugün Malta'ya gidecek.

Centenary Stadı'nda oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak.

Aday kadro

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor).

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Çiğdem Belci, Didem Karagenç, Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım, Gülbin Hız, Kezban Tağ (Alg Spor), Selin Akgün (Bayer Leverkusen).

Orta saha: Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Yaşam Göksu, Birgül Sadıkoğlu, Seda Nur İncik (Konak Belediyespor), Duriye Osman (Asd Marcello Martino), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion), Fatma Kara (İbv).

Forvet: Beyza Kara (Harburger Turnerbung), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Yağmur Uraz (Beşiktaş).

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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