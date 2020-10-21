A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da kamp yapacak
21.10.2020 16:45
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Aksaray'da kampa girecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Aksaray'da kampa girecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Aksaray'da kamp yapacak. Milliler, çalışmalarını Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
Ay-yıldızlı ekip, 4-6 Aralık tarihlerinde Aksaray'da oynanacak 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme Müsabakaları'nda Portekiz ve Finlandiya ile karşılaşacak.
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