A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Rusya'yı konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Aksaray Spor Salonu'nda 17.30'da oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakemler Valery Butskevich ve Yury Butskevich ikilisi yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Nisan Salı günü 19.30'da Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak.

Bu karşılaşma iki ülke arasındaki üçüncü müsabaka olacak. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2016 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde aynı grupta yer aldığı rakibine iki maçta da mağlup olmuştu.