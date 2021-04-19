A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Rusya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi Azerbaycanlı hakemler Emil Aghakishi ve Ernest Aghakishi yönetecek.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Rusya 35-23 kazanmıştı. Rusya, bu karşılaşmayı da kazanması halinde tur atlayacak. Millilerin kazanması durumunda ise gol averajına bakılacak.