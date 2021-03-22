A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak için Rusya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 25. Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakibi Rusya oldu.
Eşleşmeler, Avrupa Hentbol Federasyonunun Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Çekilişe 2. torbadan giren Türkiye, Rusya ile eşleşti.
20 takımın yer alacağı play-off turunun ilk maçları 16-17 Nisan, rövanş müsabakaları ise 20-21 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Turu geçen 10 takım, ev sahibi İspanya, son dünya şampiyonu Hollanda ve son Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'e giren Norveç, Fransa, Hırvatistan, Danimarka'dan sonra Avrupa kıtasından organizasyona katılma hakkı kazanan diğer ekipler olacak.
2021 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 1-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Kaynak: AA
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