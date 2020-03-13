A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi

23 dakika önce

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 25 ve 29 Mart'ta yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 25 ve 29 Mart'ta yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) koronavirüs salgınına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği ve 12 Nisan'a kadar uluslararası faaliyetleri askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, EHF'nin söz konusu kararı oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak amacıyla verdiğinin altı çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Buna göre 25-29 Mart tarihlerinde oynanması planlanan 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası tüm eleme grubu müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Böylece milli takımımızın mücadele ettiği 6. eleme grubunda 25 Mart Çarşamba günü programında yer alan İzlanda-Türkiye ve 29 Mart Pazar günü programında yer alan Türkiye-İzlanda müsabakaları, daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelendi."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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