A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, corona virüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, corona virüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, corona virüs nedeniyle ertelendi

29 dakika önce

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) corona virüs salgınına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği ve 12 Nisan'a kadar uluslararası faaliyetleri askıya aldığı belirtildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, corona virüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) corona virüs salgınına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği ve 12 Nisan'a kadar uluslararası faaliyetleri askıya aldığı belirtildi.


Açıklamada, EHF'nin söz konusu kararı oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak amacıyla verdiğinin altı çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:


"Buna göre 25-29 Mart tarihlerinde oynanması planlanan 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası tüm eleme grubu müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Böylece milli takımımızın mücadele ettiği 6. eleme grubunda 25 Mart Çarşamba günü programında yer alan İzlanda-Türkiye ve 29 Mart Pazar günü programında yer alan Türkiye-İzlanda müsabakaları, daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelendi."

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:18 
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