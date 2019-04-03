Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oluyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oluyor

29 dakika önce

DHANorveç ve Danimarka'nın ortaklığında 4-20 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda eleme grupları yarın çekilecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oluyor, System.String[]
ANKARA-DHA

Norveç ve Danimarka'nın ortaklığında 4-20 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda eleme grupları yarın çekilecek. 

Kura çekimi yarın TSİ 19: 00'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu ülke sıralamasında 17. durumda bulunan Milliler, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Grup eleme maçları 25 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak son müsabakalarla sona erecek.

4'er takımlı 7 grupta oynanacak müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile ev sahibi Norveç ve Danimarka ile birlikte toplam 16 takım finallerde mücadele edecek.

Yarın akşam yapılacak kura çekiminde 1. Torba Fransa, Hollanda, Rusya, İsveç, Romanya, Karadağ, Almanya. 2. torba Sırbistan, Çekya, Macaristan, İspanya, Slovenya, Polonya, Hırvatistan. 3. torba  Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, Makedonya, Ukrayna, İtalya ve 4. torbada ise İsviçre, İzlanda, Portekiz, Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, Öneleme Turu galibi yer alacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:30 Kaynak: DHA

Spor
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