A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu
45 dakika önce
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye
Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka
'nın başkenti Kopenhag
'da gerçekleştirilen kura çekiminde milli takımın 6. grupta Fransa
, Hırvatistan
ve İzlanda
ile eşleştiği bildirildi.
Dörder takımın bulunduğu 7 grupta yapılacak müsabakaların ardından ilk 2 sırayı alan 14 ekip finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Ev sahibi Norveç
ile Danimarka ise 4-20 Aralık
2020 tarihinde düzenlenecek organizasyona doğrudan katılacak.
25 Eylül
2019'da başlayacak grup müsabakaları, 31 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:21 Kaynak: AA
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