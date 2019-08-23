Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup...

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup..., System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Yunanistan, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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