A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:20 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
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