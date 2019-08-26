A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:16 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
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