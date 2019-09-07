Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale...

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale..., System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

voleybol, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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