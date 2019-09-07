A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:16 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
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